'Sim, tudo por uma foto', diz influenciadora após ser mordida por tubarão

A influenciadora digital Ana Bruna Avila, que mora em Florianópolis, contou para os seus seguidores nesta quarta-feira, 29, que iria viver o "sonho de sua vida" durante sua viagem para Bahamas. "Eu vou deitar ali com os tubarões vocês vão ver", disse em um story publicado no Instagram. Porém, mais tarde ela voltou a usar a rede social para compartilhar que nem tudo saiu como o esperado: ela foi mordida por um dos animais.

"Devem ter botado um olho gordo desgraçado na minha viagem. O tubarão que eu estava nadando agora, eu vou mostrar as fotos maravilhosas que eu tirei, me mordeu e arrancou um pedaço do meu braço. Quem aí estiver torcendo para minha viagem ficar uma merda, eu não vou me abalar porque um tubarão mordeu meu braço", disse com lágrimas nos olhos.

Ana Bruna fez inúmeras publicações para responder questionamentos e críticas sobre o ocorrido. "Gente, para quem quiser saber se eu estou bem, eu estou muito bem. Meu cabelo que não está muito bem, mas de resto eu estou bem, já fizeram um curativo aqui", afirmou complementando que mais tarde iria ao médico.

Mais tarde, ela resolveu falar sobre a motivação para nadar com os tubarões na Ilha Exuma. "Sempre quis nadar com os tubarões, mas não para ele me morder, para sentir aquela coisa. Eu adoro adrenalina e aí eu fui nadar com os tubarões onde todas as modelos que eu sigo nadam e elas fazem fotos perfeitas é no meio do oceano eles estão nadando no ambiente deles, sim pode acontecer de eles morderem, como aconteceu comigo, mas eu não fui lá para eles me morderem".

"Sim, tudo por uma foto. Eu queria muito uma foto ali, eu gosto muito de animais marinhos e eu queria muito ficar perto dos tubarões. Inclusive, eu vou tatuar um tubarão no meu braço e se reclamar eu vou tatuar dois", confessou.

Ana relatou que disseram para ela que até então nunca um tubarão tinha mordido um turista no local. Segundo a influenciadora, ela foi atacada pois usava uma pulseira prateada e dourada e os animais confundiram o acessório com comida.

A influenciadora afirmou que entre os comentários negativos, alguns internautas até desejam a sua morte. "Você acha que é melhor porque você está atacando uma pessoa? Se você quer falar algo construtivo, não humilhe a outra pessoa. Quem nunca errou na vida?", rebateu. Apesar da polêmica, a jovem ressalta que não está incomodada com a rejeição.