Silvio Santos completa 87 anos e recebe homenagem de Xuxa

Silvio Santos completa 87 anos de idade nesta terça-feira, 12. Em meio à enchente de mensagens positivas publicadas por fãs, há artistas e personalidades que também aproveitaram as redes sociais para homenagear o dono do SBT.

A apresentadora Xuxa, por exemplo, que consolidou sua carreira na Globo e hoje está na Record TV, tirou uma foto do 'fundo do baú' para dar os parabéns: "Tio Silvio, desejo que você seja sempre feliz e que você consiga trazer mais felicidades para quem gosta de você (o que você sempre fez com muita maestria)".

A atriz Maísa, que começou a ficar conhecida nacionalmente durante as participações nos programas de Silvio, após ter surgido no Raul Gil, também fez sua homenagem: "Silvio, sou muito grata por tudo que você fez e faz por mim. Você é uma pessoa incrível e que inspira e ajuda muita gente, o presente é nosso por termos alguém como você na TV".

Já a atriz Juliana Baroni falou sobre sua relação pessoal com o apresentador: "Que honra ter estado na presença dele, trabalhado pra ele e principalmente ter passado na infância tantos domingos com ele na casa dos meus avós. Saúde!".