Silvio Santos brinca de 'pula sela' durante 'Jogo dos Pontinhos'

Com um certo ar de nostalgia, Silvio Santos decidiu relembrar as brincadeiras que fazia na infância, quando morava no Rio de Janeiro. Na edição deste domingo do Jogo dos Pontinhos, o apresentador contou com ajuda de Lívia Andrade para a tarefa.

"No meu tempo, eu brincava de 'pular carniça', você não lembra?", perguntou Silvio para a apresentadora do Fofocalizando, pedindo para que ela abaixasse.

Ao explicar do que se tratava a gincana antiga, o dono do SBT tentou pular Lívia Andrade, mas não conseguiu, arrancando risos da plateia.

"Ah, agora lembrei. Mas eu acho que tinha outro nome isso... 'mãe da mula', 'pula cela', é isso", concluiu Livia Andrade.

As imagens viralizaram e os fãs de Silvio Santos não perdoaram. "Vivi para ver essa cena, Brasil" e "Silvio Santos montando cavalinho na Livia Andrade" foram alguns dos comentários.