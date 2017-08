Silvero Pereira substitui Pabllo Vittar no 'Criança Esperança'

O ator Silvero Pereira foi escolhido pela Globo para substituir a cantora Pabllo Vittar no Criança Esperança deste sábado, 19.

Pabllo havia sido anunciada para cantar com Sandy, mas uma infecção no dente a fez bloquear sua agenda de compromissos pelos próximos dez dias.

Silvero, que interpreta a travesti Elis Miranda na novela A Força do Querer, cantará com Sandy a música Somos Quem Podemos Ser, do grupo Engenheiros do Hawaii.

A apresentação musical será exibida ao vivo, logo após a novela A Força do Querer.

