Shyamalan confirma sequência de 'Corpo Fechado' e 'Fragmentado'

M. Night Shyamalan, diretor de O Sexto Sentido, confirmou nesta quarta-feira, 26, que seu próximo filme será uma sequência de Corpo Fechado (2000) e Fragmentado (2016). O longa vai se chamar Glass, segundo anúncio feito pelo cineasta no Twitter. "Sempre foi meu sonho ver esses dois filmes se colidirem em um terceiro", disse Shyamalan.

Corpo Fechado conta a história de David Dunn (Bruce Willis), homem que sobrevive a várias experiências mortais e desperta a atenção de Elijah Price (Samuel L. Jackson), que acredita que Dunn tenha superpoderes.

O desejo tomou forma no final de Fragmentado, que mostra que Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), um indivíduo com transtorno de personalidades, habita o mesmo universo de pessoas normais com poderes sobrenaturais de Corpo Fechado.

O elenco de Glass contará com Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e também Anya Taylor Joy, que interpreta em Fragmentado uma das reféns de Kevin Wendell Crumb.

