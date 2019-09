Shows imperdíveis no Rock in Rio

Drake (27/9)

O show no Rock in Rio será a única, e primeira, apresentação do rei do streaming no Brasil

Mano Brown e Bootsy Collins (27/9)

O encontro da versão soul do rapper brasileiro com o ex-membro da banda de James Brown e do Parliament-Funkadelic

Nile Rodgers & Chic (3/10)

O lendário guitarrista e compositor americano fez fama fornecendo clássicos para muita gente - mas no Rock in Rio ele toma a frente do palco

Anitta no Palco Mundo (5/10)

Depois de muitos fãs terem pedido a cantora na última edição, a organização ouviu e colocou a cantora, em plena carreira internacional, em um dos maiores palcos da Terra

King Crimson (6/10)

São oito integrantes, e uma linha de três bateristas à frente do palco. A primeira vez desses pioneiros do rock progressivo tem tudo para ser uma grande experiência

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.