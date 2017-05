Show reúne sucessos de Freddie Mercury

O sucesso do show em Nova York, em dezembro, foi tamanho que a dupla deverá voltar aos Estados Unidos. Antes, será a vez do público brasileiro reviver a paixão pelo grupo Queen no show Freddie Mercury Revisited, que acontece apenas na noite do sábado, dia 13, no Teatro Bradesco.

"É uma experiência íntima - queremos trazer o público para esse teatro gigante como se estivéssemos convidando para a nossa própria casa", conta Alirio Netto, que divide o palco com Livia Dabarian. Eles se conheceram quando interpretaram o musical We Will Rock You, recheado de canções do Queen. A afinidade foi tão grande que, além de se transformarem em um casal de fato, Livia e Alirio criaram um show intimista, apenas com piano e voz, o necessário para continuar cantando as músicas de Freddie Mercury & companhia.

Ousados, escolheram Nova York para a estreia mundial, o que aconteceu no Triad Theatre, em dezembro. Foi um sucesso capaz de convencer o casal a se apresentar no Brasil. Mas, desta vez, o espetáculo ganhou novos convidados e um outro contorno. "Chamamos pessoas com quem temos muita afinidade, como Felipe De Carolis, que também participou do WWRY, Kiara Sasso e o pianista Tony Luchesi", comenta Alirio, mantendo segredo sobre qual será a função de cada um em cena.

Outra novidade foi a chegada de Lázaro Menezes para assinar a direção. "Ficamos encantados com o trabalho que a Kiara e o Lázaro fizeram em O Palhaço e a Bailarina, daí a importância de sua participação", conta Livia. "Aprendemos muito com o show em Nova York, sobre o formato e seu funcionamento e agora aperfeiçoamos, como a utilização de um roteiro."

"Optei em dar um conceito ao espetáculo", conta Lázaro. "Revisitar uma obra é como escutar novamente uma música de sua preferência. Assim, nada melhor que algo intimista e ambientar o show em um lugar como o apartamento deles. E, no momento das participações, os amigos vão chegar tocando uma campainha, o que vai conferir uma certa teatralidade ao show. Não será apenas a apresentação de músicas clássicas, uma seguida da outra."

A relação de músicas praticamente não mudou. "Tiramos apenas uma canção e incluímos outras da carreira solo do Freddie", comenta Alirio, empolgado com a excitação dos fãs. "Acho que o Brasil é o terceiro país com mais quantidade de fãs do Queen no mundo, o que aumenta a responsabilidade." Na lista, sucessos imortais como Who Wants do Live Forever, Love of My Life e Somebody to Love, entre outros.

FREDDIE MERCURY REVISITED

Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. Rua Palestra Itália, 500. Sábado, 13/5, 21h. R$ 60 / R$ 190.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

