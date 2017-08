Show marca amizade entre Rico e Russo

Um faz rap e vem da zona oeste de São Paulo. O outro vem de Feira de Santana, na Bahia, e mistura, com a banda Baiana System, sound system jamaicano e MPB. De diferentes, mas conectados, estilos, Rico Dalasam e Russo Passapusso se apresentam nesta quinta-feira, 24, na Casa Natura Musical, pelo projeto Frequências.

Rico e Russo já são grandes parceiros, mesmo com uma amizade recente, iniciada em São Paulo e consolidada em Salvador. "Passei todos os dias do carnaval com o Russo e o Baiana (System)", relembra Rico. "É a minha mais recente amizade em São Paulo, mas já é um grande amigo", afirma Russo.

A conexão na vida se reflete no palco. Nos últimos shows do Baiana System, o rapper se juntou para cantar Passarinho, música de outro amigo paulistano de Russo, o músico Curumin. Nesta quinta, o dueto vai se repetir, e os dois ainda prometem mais surpresas.

"Rico tem um conhecimento de todo o campo da música brasileira", elogia Russo. "A rima, o rap, o canto falado estão relacionados ao cancioneiro popular."

Surgido no rap, Rico se aventurou no pop com Todo Dia, dueto com a drag queen Pabllo Vittar, música símbolo do carnaval de 2017. A canção, porém, foi removida há poucos dias de meios digitais, por uma disputa judicial movida pelo rapper, que tem créditos de composição, mas que cobra também a inclusão como artista participante da faixa, o que iria de encontro, segundo a equipe de Pabllo, com um acordo prévio. O processo segue na justiça.

E foi justamente Todo Dia que abriu o campo de atuação de Rico, que continua pop em seu mais recente single, Fogo em Mim, presente no novo EP, Balanga Raba. No seu show individual nesta quinta, o rapper vai apresentar, também, versões repaginadas de músicas já conhecidas, como Aceite-C. "A mensagem que passo ainda tem a mesma ideia de fazer protesto e luta", explica Rico, que é assumidamente gay e bastante ativista sobre direitos LGBT, em relação à mudança de estilo, garantindo que não abandonará o rap. "Tem horas que volto na minha utopia e no desejo lírico de fazer trava-língua."

Já em seu show próprio, Passapusso traz a bagagem em banda e o seu único álbum solo, Paraíso da Miragem (2014), além de prometer novas músicas, que podem estar em seu segundo disco. "Não separo muito as coisas, faço citações ao Baiana e ao Paraíso", afirma Russo, que se diz nervoso também pela expectativa de cantar no Rock in Rio em setembro.

