Show do Skank é adiado para o dia 10 de novembro

Um dos shows mais esperados do ano teve sua data alterada. O show do Skank, previsto para acontecer dia 10 de outubro foi adiado para o dia 10 de novembro. O motivo é que devido a grande quantidade de shows, marcados para a mesma época, prejudicou a logística aérea.

Semana que vem Campo Grande receberá uma grande quantidade de shows, principalmente concentrados entre 9 e 11 de outubro. Tamanha movimentação acabou prejudicando a oferta de voos para o Mato Grosso do Sul. Sem alternativa, a produção do evento teve que adiar para o dia 10 de novembro, aproveitando data vaga na agenda da banda mineira.

A empresa Abappai Produções, responsável pela vinda do Skank, faz questão de esclarecer à população. "Nunca cancelaremos um show sem motivo justo. O show foi adiado e não cancelado. O problema foi a questão da logística. Estávamos há dois meses tentando conseguir os voos conforme a necessidade da Banda. Mas, infelizmente, não conseguimos" enfatiza, Marcus Barão, responsável pela Abappai Produções.

Para quem comprou com antecedência os convites para assistir ao show do Skank não precisa ficar preocupado. Os ingressos são válidos para o dia 10 de novembro. Contudo, quem não puder comparecer na data remarcada, o valor será devolvido integralmente, basta entrar em contato pelo número (67) 9921-0099.

Os valores da devolução serão feitos somente na loja Augusta Life Store, localizada na Rua 15 de Novembro, 284, a partir do dia 10 de outubro, no horário comercial, e segue até o dia 17, do mesmo mês. Lembrando que somente serão aceitos os ingressos impressos, tanto os físicos comprados nas lojas credenciadas quanto os que foram comprados on line pelo site.

O show com a turnê “Os três primeiros” continua sendo no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, previsto para às 20h30. Quem abre a noite é a banda Seven Four. Os portões serão abertos a partir das 19 horas. Mais informações pelo telefone (67) 9921-0099.