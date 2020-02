Show de stand up “Nói que é Pobre” será realizado neste sábado

O show é inédito na cidade - Foto: Divulgação/Assessoria

Acontece neste sábado (15), às 20 horas, no Teatro Dom Bosco, o stand up “Nói que é Pobre”, que leva aos palcos os esquetes que se popularizaram no canal Reclamação do Dia, atualmente com mais de 700 milhões de visualização e 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais. O show, realizado pelo humorista Cleber Rosa, é inédito na cidade, e traz para os campo-grandenses a oportunidade de ver ao vivo o Chico da Tiana, com seus causos engraçadíssimos, e outros personagens como o romântico locutor Priscilo.



Em aproximadamente 1h30 de apresentação, Cleber Rosa incorpora o caipira mais querido da internet, com suas reclamações bem-humoradas e situações cômicas da vida do pobre, envolvendo casamento, família, causos de bar e também temas atuais, contados na visão do personagem. “É um desafio falar de temas atuais de uma forma que encaixe na realidade do personagem, mas ele está atento a tudo, seja política, futebol, polêmicas, fofocas, assuntos dos famosos, sempre que surge algum assunto novo o Chico da Tiana já aparece dando a sua opinião”, brinca Cleber.

Um dos diferenciais do “Nói que é Pobre” é que ele tem classificação livre, e foi pensado para toda a família. Usando textos simples e de fácil entendimento, os quadros não têm palavrões e nem piadas de duplo sentido, atingindo assim crianças, jovens, adultos e idosos. “Uma coisa que vem chamando muita atenção por onde a gente passa é o fato do show não ter nenhum palavrão. A gente faz humor de fácil entendimento, nas nossas apresentações tem de crianças de 4 anos a senhorzinhos de 90 e todo mundo ri junto, entende as piadas de uma forma muito rápida e fácil”, afirma o humorista.