Show de Delinha fecha programação semanal na Morada dos Baís

Delinha se apresenta no sábado - Arquivo

A semana musical do Sesc Morada dos Baís começou com apresentação do sambista Luiz Café, na quarta-feira, entoando alguns pout-porris em homenagem à artistas consagrados do samba de raiz. As apresentações ao público são sempre às 19h30, a lotação do espaço é para 515 pessoas.

Nesta quinta-feira, 07, o cantor João Paulo conduz o show “Mesa de Bar”. A apresentação leva no repertório músicas regionais dos músicos Almir Sater, Paulo Simões e família Espíndola. O músico interpreta clássicos como Fagner, Zé Ramalho, Caetano Veloso e ainda faz uma passagem pelo Pop Rock anos 80 com Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Legião Urbana e Raul Seixas.

Na sexta-feira, 08, tem rock com a Banda Foogha, com a sonoridade post-grunge e canções de bandas como Creed, Pearl Jam, Alice in Chains, Audioslave, Nickelback.

Encerrando a semana musical, no sábado, 09, show com a cantora ícone do sertanejo regional Delinha, que se apresenta com o grupo “Antigo Aposento”. Delinha, desde a década de 50, imprime sua marca de rasqueado na cena musical do Estado, tendo lançado em 2007 o CD comemorativo aos seus 50 anos de carreira.

Lídia Baís – Aproveite a visita no Sesc Morada dos Baís para experimentar nossas novidades do cardápio regional, assinado pelo Chef Marcílio Galeano e conhecer a Casa de Memória Lídias Baís, que envolve móveis do antigo casarão, time line de notícias relevantes referente à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrado em touch screen, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado das 14h às 20h.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 19h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms