Shopping recebe Mostra de Foto-Arte de artista de MS

O Shopping Bosque dos Ipês realiza a Mostra de Foto-Arte: "Para o CERRADO com AMOR" com 40 obras divididas em séries: Cotidiano, Mar, Chão e Construção de 12 de dezembro a 10 de janeiro da renomada artista visual, Lúcia Martins Coelho Barbosa. Para apresentar ao público será realizado nesta terça-feira, às 20h um vernissage.

Lúcia pinta a mais de quarenta anos e acredita que, por meio do seu trabalho, tira da inércia o sentimento humano. "Quero que o público interaja com as minhas imagens, que as pessoas consigam se ver dentro delas, pois através dessas fotografias coloquei minhas emoções e sentimentos com a intervenção de uma fina película de tinta", disse a artista.

Para o coordenador de marketing do Bosque dos Ipês Diogo Bulhões, o Shopping oferece uma experiência única ao seu cliente. "Além de vir comprar algo ou usar alguns dos nossos serviços, a pessoa aproveita e conhece novas culturas e pode apreciar a arte, como a mostra que receberemos da Lúcia, uma artista conhecida e renomada no Estado", falou.

Lúcia trabalha em Campo Grande e formou-se em História pela FUCMAT (MT). De 1995 a 2005 realizou residência no Ateliê de Azad Nanakèli em Firenze, Itália. Pós-graduada na área de comunicação Imagem e Som pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Há mais de 41 anos atua na área de artes plásticas em Campo Grande, já mostrou suas obras em Portugal, Itália, França, EUA e Japão. Com o projeto Peretá, mostrou o grafismo indígena e instalações em 4 capitais brasileiras – Brasília, Goiânia, São Paulo e Campo Grande. Tendo recebido várias menções honrosas e premiações, a artista segue expondo seu trabalho em coletivas e individuais. Em 2016 criou o Múltiplo Ateliê onde desenvolve trabalhos com artistas pesquisadores, incluindo gastronomia, educação somática, dança, yoga e audiovisual e é fiel à sua missão de operária da Arte.

Serviço

Mostra de Foto-Arte: "Para o CERRADO com AMOR" de Lúcia Martins Coelho Barbosa

Data: 12 de dezembro a 10 de janeiro

Horário: 10h às 22h

Local: 1º piso - Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.