Shopping recebe exposiÃ§Ã£o em homenagem ao Dia do ArtesÃ£o

Celebrado no dia 19 de março, o Dia do Artesão tem diversas ações em Campo Grande, com o objetivo de dar visibilidade e autonomia aos artesãos de todo o Estado.

Dentre as iniciativas está a Exposição e Comercialização de Trabalhos Artesanais diversos, promovida pela Funtrab, em conjunto com a ARTEMS, AMI e Fenart, que será realizada no Pátio Central Shopping, nos dias 16,17 e 18 de março.

No espaço, a população poderá conhecer peças produzidas em MS, com uma variedade de opções para todos os gostos. A Exposição é aberta ao público, das 8h às 19h e compõe a Semana do Artesão.

Serviço

O Pátio Central Shopping está localizado na Rua Cândido Mariano, 1380 - Centro - Campo Grande. O funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 21h.

