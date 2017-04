Shopping promove show gratuito com Orquestra Revoada Pantaneira

A apresentação gratuita será no fim de semana que antecede o show do cantor Almir Sater / Divulgação

A Orquestra instrumental Revoada Pantaneira irá se apresentar neste domingo, dia 23, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, às 18h. A apresentação gratuita será no fim de semana que antecede o show do cantor Almir Sater e traz canções sertanejas e típicas de Mato Grosso do Sul, exatamente para que a pessoas entrem no clima regional.

“Sucessos como Menino da porteira, Ainda ontem chorei de saudade e Chalana fazem parte do repertório especial preparado para este domingo e vai emocionar muita gente”, antecipa o maestro e fundador André Luis Severino. Formado há dez anos, o grupo surpreende e toca corações ao unir a sofisticação de uma orquestra e o tradicionalismo do homem pantaneiro. Além da formação clássica, violas e violinos, elementos como berrante e percussão também compõem a orquestra.

Show do Almir Sater

No dia 30 de abril, o Shopping Bosque dos Ipês traz com exclusividade a todos os clientes o show com o cantor e compositor Almir Sater. Para que todos tenham a oportunidade de prestigiar, o Bosque dos Ipês criou uma promoção que troca cupons de compra por ingressos. A cada R$100,00 em compras o consumidor tem direito a 01 (um) par de convites. Trocas feitas de 2°a 6° feira geram ingressos em dobro. O show será no estacionamento do Shopping, a partir das 17h.

Serviço: A apresentação da Orquestra instrumental Revoada Pantaneira é gratuita e inicia às 18h deste domingo, dia 23, na praça de alimentação do Shopping, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

Veja Também

Comentários