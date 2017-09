Shawn Mendes revela que quase apanhou de seguranças de Drake

O cantor de 19 anos Shawn Mendes disse que quase apanhou de seguranças do rapper Drake durante um show do cantor The Weeknd em Toronto, Canadá, nesta semana. A revelação foi feita no Tonight Show, da NBC, apresentado por Jimmy Fallon.

Ele afirmou que um dos guardas, que media "2 metros e pesava 140 quilos", prendeu seu braço às suas costas quando estava indo falar com Drake. "Estávamos em um degrau e o Drake também estava lá assistindo ao show com outros artistas", disse Mendes.

Ele foi atrás do rapper para conversar, mesmo com o risco de Drake não se lembrar dele, pois tinham se encontrado apenas duas vezes anteriormente. "Fui lá falar com ele. E aí, estou no meio do show de The Weeknd com meu braço preso às minhas costas", contou. "Estava à mercê do segurança dele."

Mas, para sua sorte, Drake viu Mendes e resolveu a situação. "Drake olhou e eu sabia que meus olhos diziam 'Por favor, me ajude, Drake'", disse Shawn. "Naquele momento, se ele não soubesse quem eu era, poderia ter sido constrangedor, não sei o que poderia ter feito. Poderia ter ido para a cadeia."

