'Shape of You' é 1ª música a chegar em 2 bilhões de reproduções no Spotify

A música Shape of You, do cantor britânico Ed Sheeran, tornou-se a primeira música da história do Spotify a chegar a 2 bilhões de reproduções nesta segunda-feira, 10.

Em setembro deste ano, Sheeran já havia quebrado o recorde de música mais reproduzida do aplicativo, tendo sido ouvida 1,318 bilhão de vezes, à época, superando One Dance, de Drake, que contava com 1,317 bilhão.

Shape of You também é considerada a música mais ouvida da plataforma em uma única semana.

A música Shape of You, de Ed Sheeran, foi lançada em janeiro de 2017. Confira o clipe abaixo:

Clique aqui