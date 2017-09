'Shape of You', de Ed Sheeran, se torna música mais tocada da história do Spotify

A música "Shape of You", do cantor canadense Ed Sheeran, se tornou nesta sexta-feira, 22, a canção mais tocada no Spotify, com cerca de 1,318 bilhão de reproduções. Ela superou "One Dance", do rapper Drake, que tem por volta de 1,317 bilhão, logo à frente de "Closer", da banda The Chainsmokers, com 1,15 bilhão. As informações são da Billboard.

Lançada em 6 de janeiro, "Shape of You" já havia quebrado em março deste ano o recorde - que também era de "One Dance" - de maior número de reproduções em apenas uma semana: a canção de Sheeran foi ouvida 50 milhões de vezes em sete dias, enquanto a de Drake, 48 milhões. O sucesso também manteve essa média de reprodução para as seis semanas seguintes.

Apesar de seu último álbum, "Divide", ter vindo a público em março passado, Sheeran continua a ser ouvido com frequência no Spotify, com cerca de 40 milhões de ouvintes mensais.

