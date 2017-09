Shakira lança vídeo de 'Perro Fiel', seu novo single com Nicky Jam

A cantora colombiana Shakira lançou na sexta-feira passada, dia 15, o videoclipe de seu novo single, "Perro Fiel", junto ao cantor de reggaeton de origem porto-riquenha Nicky Jam, com quem colabora pela primeira vez.

O vídeo foi gravado em Barcelona, na Espanha, e resgata os famosos movimentos de quadril da cantora que ficaram eternizados em clipes como "Hips don't Lie" e "La tortura".

A artista, pintada e vestida completamente de dourado, fazendo alusão ao título do seu álbum mais recente, "El Dorado", divide a cena com Nicky Jam, no que parece ser uma corrida de motos. Assista: https://youtu.be/SHq2qrFUlGY

