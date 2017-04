Shakira envia cartões postais a fãs

Shakira anunciou nesta quinta-feira, 6, que vai lançar seu novo single, Me Enamoré, na sexta-feira, 7. O meio que a cantora escolheu para anunciar o novo lançamento, seu primeiro single solo desde 2014, foi enviando cartões postais a alguns fãs, pedindo para eles postarem uma selfie com a hashtag #MeEnamoré nas redes sociais.

Em mensagem escrita nos cartões postais, ela disse: "Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês o meu novo single, Me Enamoré. Essa música conta um momento da minha vida em que estava tão apaixonada que eu literalmente escalava árvores", escreveu. "Obrigado a todos pelo apoio e carinho, tenho os melhores fãs do mundo. Amo vocês."

