Setor educativo do Museu Nacional comemora 90 anos

O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, comemora hoje (15) os 90 anos de existência do seu setor educativo. A Seção de Assistência ao Ensino (SAE), criada em 15 de outubro de 1927, foi a primeira estrutura desse tipo organizada por um museu brasileiro.

Para celebrar a data, serão realizadas diversas atividades educativas para pessoas de todas as idades. A programação está disponível na página oficial da instituição e inclui uma observação do sol por telescópio, a visita guiada intitulada O museu já foi palácio e a oficina Decifrando o Egito Antigo.

As atividades ocorrem entre 9h30 e 18h. Os bilhetes custam R$ 6 e a meia-entrada, R$ 3. Crianças até 5 anos e pessoas com deficiência não pagam. A partir das 16h, a entrada é gratuita para todos. Amanhã (16), os 90 anos do SAE serão tema de debates e mesas-redondas.

Vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Museu Nacional localiza-se na Quinta da Boa Vista e é a mais antiga instituição científica do Brasil. A SAE, inicialmente intitulada Serviço de Assistência ao Ensino de História Natural, foi criada pelo então diretor Roquette Pinto, defensor da difusão e popularização das ciências no Brasil.

Na época, o setor era responsável pelo atendimento de estabelecimentos de ensino. Atualmente, além de auxiliar nas visitas educativas de escolas, universidades, pesquisadores e do público, o museu faz pesquisas sobre técnicas de utilização didática das exposições para diferentes níveis de ensino.

