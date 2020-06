Sessão extra do Autocine está confirmada para o próximo domingo

“Eu e meu guarda-chuva” será o filme exibido no próximo domingo - (Foto: Divulgação)

Devido ao grande sucesso da notícia do retorno do Autocine gratuito, a Prefeitura de Campo Grande, por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e com a Fundação de Cultura do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, abrem uma sessão extra neste domingo (28) às 20 horas, de exibição do filme “Eu e meu guarda-chuva”.

Os ingressos que são de graça poderão ser retirados na Praça dos Imigrantes, a partir das 8 horas nesta sexta-feira (26).

“Eu e meu guarda-chuva” é um longa-metragem nacional que busca atingir o público infantil e adolescente que se encantou com as aventuras de Harry Potter. “Eu e meu guarda-chuva” conta a história de Eugênio, um garoto de 11 anos que jamais se separa do guarda-chuva herdado do avô. Para resgatar sua amiga Frida, raptada pelo Barão Von Staffen, Eugênio e seu amigo Cebola precisam enfrentar os fantasmas de uma mansão mal-assombrada e outros desafios. O filme foi adaptado do livro de mesmo nome de Branco Mello e Hugo Possolo.

Serviço: a Praça dos Imigrantes está localizada na Rua Joaquim Murtinho esquina com a Rui Barbosa, Centro da Capital. Mais informações pelo telefone 4042-1313 ramal 4307.