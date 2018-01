Sesc seleciona escritores para residência literária em Santa Catarina

O Sesc abre nesta quarta-feira, 31, as inscrições para sua primeira residência literária em Santa Catarina. Os dois escritores selecionados vão passar dois meses no Hotel Sesc Cacupé, em Florianópolis, ou no Hotel Sesc, em Blumenau, entre os dias 15 de maio e 15 de julho, trabalhando em seus projetos já em andamento - de crônica, conto, poesia ou romance.

As inscrições se encerram no dia 5 de março e devem ser feitas no site do Sesc. Os candidatos devem ter publicado entre dois e oito livros em seu nome e, na hora da inscrição, devem mandar um texto de 20 páginas deste projeto em andamento que será trabalhado durante a estadia lá. Além disso, devem mandar uma proposta de ação social para formação de leitores ou escritores, que poderá ser desenvolvida nas unidades do Sesc do estado.

A residência inclui uma bolsa mensal no valor de R$ 5 mil, hospedagem, transporte e auxílio alimentação. O resultado será divulgado no dia 15 de abril.

Antes desse projeto em Santa Catarina, o Sesc fez sua primeira residência literária em Paraty, em 2015. Ronaldo Bressane foi o escritor escolhido e da experiência nasceu Escalpo.