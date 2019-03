Sesc realiza clube de conversação em inglês gratuito no dia 26

O Conversation Club é um evento voltado para pessoas que tenham certa fluência em inglês. Assim, todos poderão praticar a conversação, compartilhar experiências e conhecer outros falantes da língua - Foto: Divulgação

Neste mês, o American Corner, parceria entre Sesc MS e Embaixada dos Estados Unidos, promove o Conversation Club com o tema “Hobbies”. A ação acontece no Sesc Cultura no dia 26 de março, terça-feira, com início às 19 horas e é gratuito.

Os participantes podem, inclusive, levar objetos ou fotos que façam referências aos seus hobbies, enriquecendo a conversa. Você tem um hobby? Uma atividade, coleção, esporte, jogo, tudo vale. Hobby: an activity done regularly in one’s leisure time for pleasure. What’s your hobby? We are curious to hear all about it!

O Conversation Club é um evento voltado para pessoas que tenham certa fluência em inglês. Assim, todos poderão praticar a conversação, compartilhar experiências e conhecer outros falantes da língua.

Serviço

Conversation Club

Local: Sesc Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Horário: 19h

Mais Informações: sesc.ms