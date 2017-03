Na paisagem paulistana, os rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí – embora maltratados pela poluição – ainda “se exibem” para a cidade. Eles são uma mostra visível da vasta rede hidrográfica de São Paulo. A maior parte dos rios, no entanto, se encontra oculta, sob asfalto e cimento. Redescobrir esse percurso das águas por meio de uma mostra interativa é a proposta da exposição Rios Des.Cobertos, que reestreia hoje (22), Dia Mundial da Água, no Sesc Carmo, no centro da capital paulista.

“São Paulo basicamente era um charco. Isso foi se perdendo com a urbanização ao longo dos últimos 70, 80 anos, quando de fato começou a edificação e a canalização. Essa memória foi indo embora. Então a exposição traz a ideia de resgatar a memória afetiva da sociedade em relação aos rios da cidade em que ela vive”, explicou Charles de Oliveira, do Estúdio Laborg, uma das organizações parceiras do projeto. Também faz parte da ação a Iniciativa Rios e Ruas, responsável pelo trabalho de pesquisa.

A exposição apresenta uma maquete topográfica preenchida por projeções que revelam os rios que foram encobertos ao longo dos anos. “Essa exposição poderia ser panfletária, cheia de painéis com muita informação, mas não. A gente a transformou em uma informação audiovisual, que é imersiva e interativa, ou seja, o visitante se apropria e constrói o próprio conhecimento”, disse Oliveira. A Rio Des.Cobertos pode ser visitada até o dia 31 de maio.

O projeto inclui uma programação de bate-papo e expedições. Às 19h desta quarta-feira (22), os responsáveis pela montagem conversam com o público. Pela experiência do ano passado, quando a exposição foi montada no Sesc Vila Mariana, Oliveira lembra que muitos visitantes foram surpreendidos. “As pessoas não tinham a menor ideia de tanta água debaixo das ruas”, declarou. Os recursos audiovisuais utilizados na maquete também são destacados por ele, como o uso de cores, a sonoplastia, o que provocar um apelo sensorial.

As expedições, por sua vez, são destinadas a educadores, mas também a outros interessados. Um passeio pelo entorno do Sesc Carmo, na região da Sé, vai permitir observar o caminho dos rios da região. A caminhada será conduzida pela Iniciativa Rios e Ruas e passará por pontos históricos, como a bica do Pateo do Collegio, chafarizes, além da região do Ribeirão Anhangabaú. A expedição ocorrerá nos dias 10 de abril, às 14h, e 9 de maio, às 9h. É necessário fazer inscrição na central de atendimento do Sesc.

Mais informações podem ser obtidas no site da exposição.

