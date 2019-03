Sesc promove contação de histórias para crianças sobre trajetória de feministas

O Sesc Santana, na zona Norte de São Paulo, promove, nos dias 9 e 16 de março, a contação de histórias "Pequenas Notáveis". A participação é gratuita e não necessita de retirada e ingressos com uma hora de antecedência.

A proposta é apresentar ao público infantil a trajetória de cinco artistas mulheres que se destacaram no cenário mundial: Frida Kahlo, Carolina de Jesus, Virginia Woolf, Malala Yousafzai e Marina Colasanti.

Em parceria com a Cia do Núcleo, as narrativas integram o projeto "De Generadas", que está na quinta edição, conta um pouco sobre a opressão vivida por estas mulheres e coloca em discussão a questão de gênero na sociedade.

O projeto já promoveu ações em diversos formatos além da contação de histórias, como teatro, oficinas e shows.

Serviço:

Pequenas Notáveis

Dias: 9 e 16 de março (sábados)

Horário: das 14h às 15h

Endereço: Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Jardim São Paulo.