Sesc Morada reúne música, gastronomia e muita história

Da Redação, com informações do Sesc MS

A programação cultural no local acontece de quarta a sábado - Reprodução

Desde 2015, quando o Sesc assumiu a administração da Morada dos Baís, a unidade já realizou mais de 800 apresentações musicais, recebendo quase 300 mil pessoas.

Cada canto da casa tem um sabor diferente. No bistrô, o cardápio é regional, assinado pelo chef Marcílio Galeano. Recentemente foram incluídos nove pratos, todos com ingredientes regionais: isca de jacaré, porco na lata, isca de peixe, escondidinho de sopa paraguaia com galinhada, mandioca frita, Pique a lo Macho, Filé à Morada, bolinho de banana da terra com carne soleada e carreteiro com farofa de cumbaru e ovo frito. Os pratos valorizam os ingredientes regionais, a nossa história, a cultura e principalmente o pantaneiro. O espaço funciona de quarta a sábado a partir das 18h30.

O Sesc Morada reúne ritmos diferentes com apresentações musicais de quarta a sábado das 19h30 às 22h. Os shows são gratuitos respeitando a limitação da casa, que é de 515 pessoas. Diversos artistas do estado já se apresentaram. Artistas com interesse em realizar uma apresentação no espaço, devem se inscrever em um processo de curadoria disponível no site do Sesc no link.

Valorizando e preservando a história do prédio histórico, o Sesc revitalizou o museu Lídia Baís e lançou a Casa De Memória Lídia Baís, uma experiência única, ambientada em um espaço de memórias da artista e da cultura sul-mato-grossense. A visitação é gratuita, e para quem prefere uma visita guiada, para grupos de escolas ou excursões, é só ligar no telefone (67) 3311-4460. O horário de funcionamento é de terça das 08h às 12h e das 13h às 18h, de quarta a sábado das 13h às 20h.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h, de quarta-feira a sábado, exceto feriados. Acompanhe a programação no site sesc.ms