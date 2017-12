Sesc Morada dos Baís traz novidades musicais, do samba ao jazz

- Divulgação

A semana cultural do Sesc Morada dos Baís promete empolgar os amantes da boa música, com ritmos variados e novidades, além do acender das luzes de Natal. Chegue cedo pois o espaço é limitado a um público de 350 pessoas.

As apresentações começam nesta quarta-feira, dia 06, com apresentação da banda Sarará Criolo, um encontro de músicos que vieram de diferentes regiões do Brasil, misturando aqui, o carioca, cuiabano e sul-mato-grossense. Com repertório eclético, tem foco no samba de raiz. O grupo é composto por: Jeferson Alexandre Souza dos Reis, (cavaquinho e voz), Carlos Fernando Antônio, (violão e voz), Evandro Cezar Souza de Oliveira, (pandeiro e voz), Antônio Valdo Francisco (tantan voz).

Quinta, 07, tem Gabriel de Andrade Trio e convidados. Se apresentando pela primeira vez no Sesc Morada dos Baís com seu projeto solo, Gabriel é um dos principais guitarristas da cena local, especialmente no jazz e seu trabalho tem recebido elogios de músicos de destaque como Antonio Porto, Guilherme Rondon.

Sexta, 08 é dia de apresentação de Gessy & Rhivo Trio. Inspirada nos clássicos do blues, surf music e rockabilly da década de 1950, a banda foi formada em abril deste ano, quando os amigos Marcelo Rezende, Rodrigo Gasparetto e Felipe Lira, decidiram trabalhar juntos em uma proposta de som retrô envolvendo os três ritmos. Os três músicos trazem na bagagem grande experiência em outras bandas e atividades no cenário musical de Mato Grosso do Sul. Para completar a nova proposta, a cantora Gessica Fernanda e sua voz melodiosa foi convidada a assumir os vocais.

Encerrando a semana musical, no sábado, 09, mais uma novidade, a Orquestra Vai Quem Vem apresenta o show “A Rua é do Povo”. Banda do bloco de carnaval Vai Quem Vem faz seu primeiro show em contagem regressiva para o carnaval 2018, levando, além marchinhas de carnaval, maracatu, carimbo e clássicos em arranjos modernos, surpreendentes e inovadores a partir da obra de Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Lamartine Babo e Chico Science. Também leva composições de seus próprios componentes, como é o caso da música “Porrada” de Vinil Moraes e Vitor Maia – ambos fundadores da Vai Quem Vem, amplamente executada e regravada por

diversos artistas de renome regional.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms