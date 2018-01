Sesc Morada dos Baís terá Cover UP nesta quinta-feira

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140 - Divulgação

Semana de muita sonoridade no Sesc Morada dos Baís, com ritmos variados, indo do forró ao rock. Os shows são gratuitos e começam as 20h. A lotação é de 350 pessoas.

Nesta quinta-feira (25) a animação fica por conta do pop rock com a apresentação da banda Cover UP. O grupo já atua há mais de 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo. “É muito legal participar do projeto porque dá visibilidade e amplia nosso público”, avalia a empresária da banda, Cris Gasparetto.

Sexta-feira é vez do Forró PVC se apresentar, misturando suas diferentes referências na paixão e humildade de forrózear e arrastar a chinela no salão. O que garante a miscelânea é a composição, o grupo é formado por músicos de diferentes cantos do brasil que se juntaram.

Encerrando a semana musical, a banda Banda Avant, se apresenta no sábado, 27. Constituída por Thiago Silva, Clayton Scatolin, Lucas Ricci, Felipe Soares e Flip Quadros, a Banda Avant traz em seu repertório, o estilo pop-rock nacional e internacional com levada funk, das últimas décadas, seja nas composições ou nos covers, emaranhadas a um estilo singular.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e asapresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms