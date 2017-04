Sesc Morada dos Baís tem visita orientada e oficina sobre a arte de Beatriz Milhazes

Nos dias 02 e 16 de maio, o Sesc Morada dos Baís oferece gratuitamente ações formativas que contemplam visitas mediadas à exposição de arte contemporânea de Beatriz Milhazes, itinerário gráfico e oficina prática sobre as técnicas aplicadas. As palestras serão conduzidas pela professora doutora Maria Adélia Menegazzo.



No dia 02, terça-feira, a ação será às 19h, com o tema “Arte contemporânea - estratégias e impasses”. Muito se fala sobre a dificuldade de recepção da arte contemporânea sem que haja uma reflexão sobre aquilo que é considerado "difícil". Nesta palestra, buscaremos alguns referenciais na historiografia da arte que possam levar a uma compreensão do problema. A obra de Beatriz Milhazes será vista a partir de uma tradição voltada para a pintura.



Dia 16, no mesmo horário, o tema “Beatriz Milhazes - Cor, Forma e Beleza”. A aparente facilidade da obra da artista plástica carioca pode ser questionada por meio da reflexão de alguns conceitos próprios da arte, permitindo uma compreensão maior daquilo que é proposto pela artista, para além do gosto. As escolas, as técnicas, a cor e a forma na constituição da beleza.



As oficinas são voltadas ao público adulto e infantil, sejam turmas de escolas, professores interessados ou público em geral.



Exposição – Até o dia 16 de junho é possível visitar a exposição de obras de Beatriz Milhazes no Sesc Morada dos Baís, de terça a sábado das 14h às 20h. A exposição integra o calendário do ArteSesc, projeto nacional que há trinta anos tem levado exposições de artes visuais em itinerâncias por todo o país, com obras originais ou reproduções de boa qualidade.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

