Sesc Morada dos Baís e Sesc Corumbá recebem a peça “Nostalgia da luz”

Tem drama chileno na programação do Cine Sesc da próxima semana. O longa “Nostalgia da Luz”, dirigido por Patrício Guzmán se passa no deserto de Atacama, onde astrônomos de todo o mundo se reúnem para observar as estrelas.



Nessa região do Chile, a três mil metros de altitude, o calor do sol mantém intactos restos humanos. Ao mesmo tempo em que os astrônomos pesquisam as galáxias em busca de vida extraterrestre, mulheres procuram seus parentes na terra do deserto.



No Sesc Morada dos Baís, a exibição será na terça-feira, 22, às 19 horas e no Sesc Corumbá são duas sessões, na quinta-feira, 24, às 19h30 e no sábado, 26, às 15 horas. A entrada é gratuita e para este filme a classificação indicativa é de 12 anos.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

