Sesc Morada dos Baís apresenta o grupo Quarteto Samba Choro

Na quarta-feira, 02, a primeira apresentação, com o grupo Quarteto Samba Choro “O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização quanto o espaço são ótimos, e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade, nas percussões, Adriano Praça, a flauta e saxofone e Mestre Jackson, no violão.



Na quinta-feira, 03, tem novidade com Julio Borba e o show “El Chamamé – Conexões Latino-Americanas”, que terá repertório autoral repleto de chamamés inspirados nas características da natureza local como a cidade de Campo Grande e o interior do estado. Também são fontes de inspiração, pioneiros da música instrumental local como Zé Corrêa, Dino Rocha e Almir Sater.



A ideia é mostrar ao público a conexão do estado de Mato Grosso do Sul com a América Latina, relação que por muito tempo foi estigmatizada pela mídia brasileira, que frequentemente esquece de mencionar essa riqueza intercultural. Assim, a apresentação contará com a participação do guitarristaGabriel de Andrade, o multiinstrumentista Ivan Cruz e o baterista Guto Costa, músicos importantes para o cenário musical campo-grandense e com experiência no chamamé, cada um à sua maneira, o que enriquece ainda mais o evento.



Sexta-feira, 04, é dia de blues, com o projeto MPBlues, que leva em seu repertório músicas brasileiras, desde gravações já conhecidas dos artistas Cazuza e Raul Seixas como também outras que não foram tão difundidas, no repertório do também consagrado Belchior. Também conta com canções do blues regional, como Bêbados Habilidosos, Zé Pretinho e José Boaventura.



Encerrando a semana, no sábado, 05, a Rox S/A leva ao público o melhor do pop e rock. No vocal e guitarra Pedro Espíndola, na bateria Zé Fiuza, Leonardo Reis no baixo e Leca Harper na guitarra. Um passeio entre o clássico e contemporâneo do pop rock nacional e internacional.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms

Veja Também

Comentários