A programação cultural no Sesc Morada dos Baís terá início na quarta-feira, dia 5 de abril, com o samba de Luiz Café. Na quinta (6), a agenda contará com o som alternativo do Púpura, duo de Júlio Queiroz e Erika Espíndola.

Na sexta-feira (7), é dia de blues com Black di Boá, também com Érika no vocal. E, no sábado (8), Guga Borba leva seu som ao palco.

Para mais informações, ligue no telefone (67) 3311-4300. Programação pode ser acompanhada pelo site www.sescms.com.br.

