Sesc Morada abre programação musical de 2017

O Sesc Morada dos Baís retoma na próxima semana a programação de happy hour e shows abertos ao público. O primeiro a subir no palco do Sesc Morada neste ano será o sambista Chokito.

Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música "XV de novembro" no Rio de Janeiro em 1988, onde teve sua inicialização musical e estudou por três anos. Mudou-se para Campo Grande em 1991. Com vinte anos de carreira, sua banda formada, com uma rotina de ensaios semanais e seu trabalho amadurecido ele se prepara para gravar seu primeiro CD solo, no Rio de Janeiro, berço do Samba, que será lançado com muita honra em Mato Grosso do Sul em 2016.

Na quinta, 12, Joaquim Seabra, com show retrô, músicas de Elvis Presley e geração. "Eu acho muito bacana haver um espaço como o Sesc Morada, aberto para os artistas da cidade mostrarem não só o trabalho que os inspiram, mas também autoral. Espero participar outras vezes".



Sexta, 13, é dia de Farrapos e Trapos, com resgate ao velho e bom rock n'roll. "A banda foi formada em 2013 para resgatar aquele rock precursor, 100% nacional, como Ira, Paralamas e Cazuza, mas também traz músicos como Charlie Brown Júnior e Teatro Mágico, atendendo a galera mais jovem", diz o vocalista Luiz Acosta Ribeiro.

No sábado, 14, toda a energia da banda Haiwanna, que leva ao público clássicos do gênero e também produção autoral. A banda já anima as noites campo-grandenses há 18 anos. "A ideia é sensacional, a Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom", diz o músico Hugo Carneiro.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h, exceto na sexta, que começa às 20h. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br.



Veja Também

Comentários