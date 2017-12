Sesc fará exposição sobre o processo de criação da escultura de Manoel de Barros

A inauguração reuniu autoridades políticas e artísticas de Campo Grande. - Divulgação

Desde ontem (19/12), dia em que se comemoraria 101 anos de vida de Manoel de Barros, quem cruzar a avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa poderá desfrutar da companhia com a estátua do poeta, escultura em bronze, de tamanho real, feita pelo escultor Ique Woitschach. O local foi definido por estar na região central e também porque, segundo o escultor, a obra foi concebida para estar em frente ao pôr do sol da capital. “A arte tem que estar onde o povo está e, aqui, este monumento ficará eternizado como no quintal da casa de cada um de nós”, afirmou Ique.

O SESC MS foi uma das instituições que apoiaram a iniciativa de homenagear o poeta e o diretor de comunicação e tecnologia, Wellington Moraes, recebeu um livro sobre o poeta em reconhecimento ao trabalho da instituição. “O objetivo do Sesc é disseminar a cultura e agora queremos disponibilizar à população, por meio de uma exposição fotográfica, como foi o processo de produção dessa importante obra para MS. Ainda no primeiro semestre do próximo ano, realizaremos uma com essa temática”. Esta não é a primeira vez que o Sesc atua na disseminação da obra do poeta. Em 2016, a instituição realizou programação especial em homenagem ao centenário de vida de Manoel de Barros intitulada “Meu quintal é maior que o mundo” com oficinas, exposições, contação de histórias, intervenções e ambientação poética em vários locais de Campo Grande e Corumbá. “Essa obra será referência para turistas e moradores, além de ser motivo de orgulho de todo sul-mato-grossenses”, afirma Wellington.

O evento – A inauguração reuniu autoridades políticas e artísticas de Campo Grande. O governador Reinaldo Azambuja agradeceu o apoio do Sesc e demais parceiros. “Será um espaço para as pessoas tirarem uma foto, preservarem, cuidarem e terem isso como um patrimônio de todo sul-mato-grossense para que a gente possa perpetuar na nossa memória e na nossa história essa pessoa especial que encantou MS, o Brasil e o mundo”. O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da obra para a sociedade. “Essa estátua é a demonstração de uma terra que lembra dos seus filhos e aqui na extensão do quintal dele ficará a poesia e a saudade”, completou.

Nora do poeta, Maysa Leite de Barros, também participou do evento. Emocionada, ela contou que as futuras gerações de netos e bisnetos agora terão acesso à homenagem. “Está tudo dentro do contexto do trabalho dele, da poesia e do jeito simples que ele tinha”, comentou.