Sesc Cultura terá pocket show no sábado para a criançada

Os ingressos são distribuídos uma hora antes das ações - Divulgação

O sábado, 30 de março, terá atração especial na programação infantil do Sesc Cultura, com apresentação circense, em comemoração ao Dia do Circo (27 de março), oficina e Cine Clubinho. Tudo gratuito, conforme a limitação de espaço de cada atividade. Por isso é importante chegar com antecedência, os ingressos são distribuídos uma hora antes das ações.

A primeira, delas, às 15h30, é a Oficina de arte – Isogravura: desenhar e imprimir, voltada a crianças com idade entre 4 a 7 anos. Para participar, é preciso levar: 1 rolinho de espuma pequeno, 1 tubo de tinta acrílica preta, 5 folhas de papel criativo formato A4, 1 caneta esferográfica na cor azul ou preta.

Às 17h30, no Átrio, haverá apresentação do Circo Le Chapeau, com o espetáculo Tradicional Pocket Show, que promete encantar a plateia usando a linguagem circense, mostrando a virtuosidade com malabarismo, acrobacias em dupla, equilibrismo, monociclo e palhaço.

Neste mesmo horário também tem Cine Clubinho, que exibe a animação japonesa “O serviço de entregas da Kiki”.

Kiki é uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos. Segundo a tradição, quando atingem essa idade, todas as bruxas devem sair de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se muda para a cidade de Korico, junto com Kiki, seu gato falante. Lá ela aprende a seguir em frente com sua vida, apesar de todas as dificuldades que possam surgir.

Corumbá – Já no Sesc Corumbá, o Cine Clubinho exibirá às 18 horas deste sábado, 30, a animação Tcheca “História de cabra – Lendas antigas de Praga”. As crianças Zuzanka e Honzik, junto com Goat (cabra), procuram seus pais, que aparentemente foram sequestrados pelo demônio para castigá-los por produzir um queijo de cabra diabolicamente gostoso. As crianças se encontram presos no castelo onde Kobyl, o conselheiro do rei, os obriga a fabricar queijo. Bobyl ganhou a benção do rei graças a “seu” queijo, enrolando-se em uma perigosa e pegajosa aventura.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms