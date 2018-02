Sesc Cultura terá obra permanente de Isaac de Oliveira

Para dar uma prévia do que o Sesc Cultura vai oferecer, a obra de Isaac de Oliveira ocupa o prédio dando mais cor e beleza ao espaço, trazendo a marca registrada de nossa Capital, os Ipês - Divulgação

No primeiro semestre de 2018 o Sesc Mato Grosso do Sul inaugura uma nova unidade, o Sesc Cultura. Localizado no histórico prédio da avenida Afonso Pena em Campo Grande, a Unidade tem como objetivo potencializar e fortalecer a cena cultural em Mato Grosso do Sul, por meio de ações que serão desenvolvidas em diversas linguagens culturais.

Para dar uma prévia do que o Sesc Cultura vai oferecer, a obra de Isaac de Oliveira ocupa o prédio dando mais cor e beleza ao espaço, trazendo a marca registrada de nossa Capital, os Ipês.