Sesc Cultura terá Escola de Música, Dança e Artes com 16 de modalidades de cursos

As inscrições começaram hoje - Divulgação

A partir desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, o Sesc Cultura abre as inscrições para cursos em 16 modalidades entre instrumentos musicais, canto, dança e artes plásticas em Campo Grande. “A oferta de cursos segue a proposta de vocacionar a unidade para ações formativas na área cultural e, ao mesmo tempo, continuará ofertando, ao longo do ano, acesso livre à cultura de qualidade, por meio de exposições de Artes Visuais, Biblioteca, Cine Sesc, projetos locais e os projetos sociais de circulação nacional do Sesc, como o Arte da Palavra, Palco Giratório”, explica a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Na área de música, os cursos anuais do Sesc serão de violino, violoncelo, violão, teclado, flauta transversal, percussão, cavaquinho, além de canto com ênfase em harmonia vocal e backing vocal. Na dança, Forró, Samba, Tango e Zouk. Na área de artes visuais, pintura e cerâmica. O investimento vai de R$72 a R$252, para se inscrever é necessário ter cartão Sesc Válido.

As aulas, que são para iniciantes, vão de fevereiro a novembro. As opções de horários são variadas, sempre no período tarde e noite, ao todo serão 40 turmas. Opções de horários e conteúdo programático podem ser consultados aqui e as inscrições devem ser feitas na unidade, que funciona de terça a sábado, no período vespertino e noturno.

Além de valores acessíveis e ampla estrutura ofertada pelo Sesc, que dispõe de três salas para o curso, uma área total de 60 m², o corpo docente também foi escolhido criteriosamente.

As aulas de violão, violino, violoncelo e cavaquinho serão ministradas por Bibi Carvalho. Graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no curso de Música Licenciatura, pós-graduado em Gestão Cultural pelo Senac São Paulo além de ter participado dos cursos de regência pela Federação de Bandas e Fanfarras de São Paulo. Atua como produtor, arranjador e músico tendo um vasto trabalho com artistas sul-mato-grossense.

As aulas de percussão, flauta transversal e violoncelo, estão a cargo de Chico Simão. Licenciado em música pela UFMS e pós-graduado em gestão cultural, Chico Simão é baterista e percussionista da banda Sarravulho (www.sarravulho.com) criador e diretor musical do grupo Bojomalê e seus intercâmbios com a música africana e percussão corporal.

A musicista Keyla Brito é quem vai conduzir as aulas de canto e teclado. Graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no curso de Música Licenciatura (Instrumento Complementar – Piano), pós-graduada em Gestão Cultural pelo Senac São Paulo e atua como tecladista, produtora e arranjadora em bandas e outras formações.

Na dança, Cássia Mazzei. Graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no curso de Artes Visuais, com experiência em dança há mais de 15 anos tendo participado de diversos cursos de aprimoramento e congressos na área de dança de salão e ballet clássico. Já dirigiu dois espetáculos pela Tez Companhia de Dança. As aulas de dança terão modalidades de forró, samba, tango e zouk, com inscrição por pares de alunos.

Na área de artes, haverá cursos de pintura em tela que vão englobar desde o conhecimento dos materiais até as diversas técnicas e suportes, como a pintura a óleo, acrílica e contemporânea. Também haverá curso de Desenho Livre e curso de Cerâmica. O ministrante, Kaio Ratier, é formado em Artes Visuais Bacharelado, com habilitação em Artes Plásticas UFMS. Desenvolve a linguagem Artes Visuais no Sesc MS desde 2011, com grupos de todas as faixas etárias.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e da Central de relacionamento: 13h30 às 16h30 e das 18h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms