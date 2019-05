Sesc Cultura terá apresentação do Coral de Trombones na quinta-feira

O concerto contará com repertório eclético - Divulgação

Para quem gosta de arte, o que não falta é opção na programação semanal do Sesc Cultura, com música, cinema, exposição e oficina literária.

O Cine Sesc exibe nas sessões de quarta, dia 15 às 15 e às 19 horas e na sexta-feira dia 17 às 19h, o longa “O moinho e a cruz” (2012), com direção de Lech Majewski. Na quinta-feira, 16, tem a sessão acessível, às 15h, com audiodescrição, que desta vez exibe o longa produzido a partir de pinturas “Com amor, Van Gogh (2017)”.

Também na quinta-feira, às 20 horas, a Quinta Instrumental terá apresentação do Coral de Trombones da UFMS, projeto de extensão do curso de Música da UFMS, que leva ao público concerto com repertório eclético, iniciando com música clássica, passando pela música de cinema e finalizando com música brasileira. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação.

O Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras levará ao Sesc Cultura a oficina de escrita criativa, com Victor Mascarenhas (BA). As aulas serão de 14 a 18 de maio, das 18h às 22 horas, na Sala de Cinema e para se inscrever é preciso ter cartão válido do Sesc.

Nesta oficina, a proposta é o aprimoramento da escrita criativa através da análise de textos, dinâmicas individuais e em grupo, debates e atividades práticas. Os alunos aplicarão as técnicas e recursos aprendidos durante o processo na produção de contos.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms