Sesc Cultura tem workshop de improvisação com guitarra e Cine Sesc com sessão acessível

A semana do Sesc Cultura traz inclusão e criatividade, por meio do cinema e ação formativa na área musical. A participação em ambas é gratuita, sendo que para o workshop é preciso fazer inscrição mediante doação de 03 litros de leite longa vida ao Mesa Sesc Brasil e é preciso ter cartão válido do Sesc.



Na quarta-feira, 12, o Cine Sesc exibe nas sessões de 15h e 19h o longa “Historietas assombradas” (2017 ), com direção de Victor-Hugo Borges. Essa é a história de um menino de 11 anos chamado Pepe, que ajuda sua avó fazendo entregas de artefatos e poções mágicas através da internet.



O longa será reexibido no sábado, 15, às 15 horas, na sessão Cine Sesc Acessível, com audiodescrição e libras, que terá uma edição a cada mês.



Quinta, 13, das 14h às 17h30, haverá o workshop “Guitarra e improviso”, com Gabriel de Andrade. Os participantes vão saber como usar a improvisação como uma forma de composição. A oficina passará pelos temas: Criação de melodias; Formas para aprimorarmos o pensamento melódico; Estudo do campo harmônico e formação dos acordes; Audições de músicas e Técnica do instrumento.



Tendo ao longo de sua carreira atuado ao lado de artistas como Geraldo Espindola, Gilson Espíndola, Antônio Porto e Guilherme Rondon, Marina Peralta, Lilian Maira , Chicão Castro , Pedro Espíndola, Tetê e o Lirio Selvagem, Vinil Moraes e Orquestra vai quem vem, Gabriel hoje integra o grupo El Trio. Formado em música pela UFMS, possui três discos gravados sendo um deles, com a banda Urbem , lançado pelo selo americano Odradek Records e gravado no Tubestudio (Itália) e outros dois independentes chamados "Gabriel de Andrade Trio" e Duo Estamos intitulado "Direções" com Júlio Borba violonista 7 cordas.