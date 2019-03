Sesc Cultura tem sessão de cinema acessível nesta semana

Nesta quarta será exibido o drama argentino “Paulina” - Divulgação

A programação do Sesc Cultura terá nesta semana ações na área de cinema acessível com participação gratuita.

Quarta, 13, nas sessões de 15h e 19 horas e na sexta-feira, 15, às 19 horas, será exibido o drama argentino “Paulina”, com direção de Santiago Mitre. A história acompanha a personagem-título, filha de um conceituado juiz que decide abandonar os estudos para se dedicar a um trabalho como professora de política no interior da Argentina. Paulina sabe que isto pode lhe custar alguns anos de carreira, mas o idealismo a move para o projeto. Ela quer trazer cidadania a todos, quer que os jovens desta área rural saibam o que é democracia, ou ao menos que tenham uma breve noção sobre o assunto. Só que, um dia, Paulina é atacada e estuprada. O que poderia ser o ponto final do sonho é apenas o passo seguinte em uma trilha cada vez mais surpreendente e fascinante.

A sessão do Cine Sesc acessível, com audiodescrição, será na quinta-feira, 14, às 15 horas e vai exibir o sueco “Eu sou Ingrid Bergman” (2015), com direção de Stig Bjorkman. Usando os diários íntimos de Ingrid Bergman, além das cartaz enviadas às suas amigas, o documentário traça todo o percurso pessoal e profissional da atriz, incluindo seus diversos casamentos, a relação controversa com os filhos, o escândalo de adultério, as mudanças para os Estados Unidos, França e Inglaterra os principais filmes e prêmios recebidos na carreira.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms