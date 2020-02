Sesc Cultura tem cinema com longa brasileiro e show intimista com Erika Espíndola

Cantora Erika Espíndola se apresenta no “Palco 22”, com o show “UNA” - Divulgação

Nesta semana a programação do Sesc Cultura traz ações nas linguagens do cinema e da música, ambas abertas ao público.

O Cine Sesc exibe o longa brasileiro “As canções” (2011), com direção de Eduardo Coutinho, na quarta-feira, 19/02, na matinê de 15h e sessão das 19 horas e também na sexta-feira, dia 21/02, às 19 horas.

O cenário é simples: uma cadeira preta posicionada à frente de uma solene cortina. Ali, cidadãos comuns recorrem ao âmago de suas memórias lembrando e entoando canções que marcaram momentos importantes em suas vidas.

Também na sexta-feira, às 20 horas, a cantora Erika Espíndola se apresenta no “Palco 22”, com o show “UNA”, com músicas de seu disco que reúne oito faixas compostas por Erika e seu produtor Júlio Queiroz. As músicas têm apelo ao blues, rock, folk e soul.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e a Central de Relacionamento: 13h às 17h30 e das 19h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms