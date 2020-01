Sesc Cultura retoma sua programação e na primeira semana já traz um circuito intenso, com dança e cinema em evidência

Cine Classique exibe uma seleção especial de filmes - Reprodução

A partir da próxima semana, na quarta-feira, dia 22 de janeiro, o Cine Classique exibe uma seleção especial de filmes que resistiram à prova do tempo, por elementos inovadores, atuações marcantes ou estética de excelência.

Na sexta-feira, 24, às 20 horas, tem Sesc Encena, com apresentação do SambaTango, com Luminis Cia de Dança. A apresentação será no átrio. O espetáculo de dança de salão apresenta vivências do samba carioca e do tango portenho, inspirado nas cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires. As músicas, os figurinos, a iluminação, o cenário e o cardápio, foram propostos pensando em levar os espectadores a uma viagem por essas realidades.

Cine Classique – Na quarta-feira, 22, às 15h e 19h, será exibido “Casablanca” (1942), dirigido por Michael Curtiz, EUA. Sinopse: Durante a Segunda Guerra, um exilado americano encontra refúgio na cidade de Casablanca, e passa a dirigir uma casa noturna. Por forças do destino, ele reencontra uma antiga paixão, que agora está casada e precisa de ajuda para fugir dos nazistas.

No dia 23, quinta-feira, às 19h, “A felicidade não se compra” (1947), de Frank Capra, EUA. Sinopse: Clarence é um espírito candidato a anjo que recebe a missão de ajudar um homem muito valoroso, porém desiludido. George Bailey está à beira do suicídio quando é salvo por Clarence, que lhe mostra como ele é importante na vida de muitas pessoas.

Sexta-feira, 24, às 19 horas, tem “Rio vermelho” (1948), de Howard Hawks, EUA. Sinopse: Thomas Dunson é dono de um império. Junto com seu filho adotivo Matthew Garth ele inicia uma longa viagem com parte de seu rebanho, indo do Texas ao Missouri. Durante o percurso acontece um desentendimento entre pai e filho que faz com que Matt leve o gado para outra direção, despertando a ira de Tom.

