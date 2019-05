Sesc Cultura exibe animação sobre Van Gogh e drama japonês

Animado com a técnica de pintura a óleo usada pelo pintor holandês, o filme é sobre um homem que parte para Arles na esperança de encontrar algum contato com a família do pintor falecido há um ano - Foto: Reprodução

Na próxima semana, o Cine Sesc do Sesc Cultura exibe, nos dias 08 e 10, o longa europeu “Com amor, Van Gogh” (2017), dirigido por Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Animado com a técnica de pintura a óleo usada pelo pintor holandês, o filme é sobre um homem que parte para Arles na esperança de encontrar algum contato com a família do pintor falecido há um ano. Lá, inicia uma investigação junto às pessoas que conheceram Van Gogh, no intuito de decifrar se ele realmente se matou.

A seleção do Cine Sesc para o mês de maio traz a arte como tema central, em produções que retratam processos criativos. As sessões regulares são sempre às quartas-feiras, 15h e 19h e às sextas-feiras, às 19 horas.

Corumbá – O Cine Sesc de Corumbá do mês de maio tem uma lista variada de dramas, com o tema “A poesia do cotidiano”, onde boa parte das histórias apresentam flagrantes da vida cotidiana. As sessões são gratuitas e acontecem às terças e aos sábados, às 19h e às 15h, respectivamente.

Nos dias 07 e 11 de maio, tem o filme “O sabor da vida” dirigido por Naomi Kawase. O protagonista, Sentaro, dirige uma pequena padaria que serve dorayakis (bolos recheados com pasta doce de feijão vermelho). Quando uma senhora de idade, Tokue (Kirin Kiki), se oferece para ajudar na cozinha, ele relutantemente aceita. Mas Tokue prova ter mágica em suas mãos quando se trata de fazer “AN”. Graças à sua receita secreta, o pequeno negócio logo floresce e, com o tempo, Sentaro e Tokue abrem seus corações, revelando velhas feridas.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms