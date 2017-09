Sesc Corumbá e Morada dos Baís exibem drama de Singapura no fim de semana

Nesta semana o Cine Sesc exibe o drama produzido em Singapura “Quando meus pais não estão em casa”. Dirigido por Anthony Chen, se passa em 1997. No Sesc Morada dos Baís, a exibição ocorre nesta terça-feira, 12, às 19 horas e no Sesc Corumbá, na quinta, 14, às 19h30 e no sábado, 16, às 15 horas.



A rotina da família Lim é modificada com a chegada de Terry, empregada doméstica que foi para a cidade sonhando com uma vida melhor. Encarregada de cuidar do filho do casal, ela desenvolve uma relação íntima com o menino.



Cine Sesc – Ao longo deste mês o Cine Sesc traz filmes que abordam diversos aspectos do processo migratório e seus desdobramentos. “Fizemos um recorte bastante abrangente tanto geograficamente quanto em possibilidades temáticas de debate para discutirmos esse tema infelizmente ainda tão contemporâneo e problemático”, explica a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

Veja Também

Comentários