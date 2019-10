Sesc abre inscrições para o 2º Encontro Sesc de Ginástica Rítmica

O festival acontece em novembro - Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Festival de Ginástica Rítmica no Sesc Camillo Boni, que será realizado no dia 23 de novembro de 2019, com início às 09h30, no ginásio principal da unidade, localizado na Afonso Pena.

As inscrições, via e-mail fgms@fgms.com.br, podem ser feitas até o dia 08 de novembro e a taxa de inscrição é de R$10 por atleta. As categorias foram divididas em dois duos na categoria mirim, pré-infantil e infantil; dois individuais na categoria mirim, pré-infantil e infantil; e um conjunto baby, mirim, pré-infantil e infantil. Cada instituição poderá participar com cinco apresentações.

Todos os participantes do Festival irão receber uma medalha de participação.

Serviço – O Sesc Camillo Boni está localizado na Avenida Afonso Pena, 3469. Mais informações pelo telefone 3311-4300. Saiba mais sobre as academias do Sesc e suas modalidades no site sesc.ms