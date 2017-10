Séries animadas da 'Turma da Mônica' estreiam na TV Cultura

Duas animações sobre a personagem Mônica e sua turma, baseadas nos quadrinhos clássicos de Mauricio de Sousa, estreiam nesta segunda-feira, 9, na TV Cultura.

A animação Turma da Mônica estreia pela primeira vez no canal com exibições diárias em dois horários, às 11h30 e às 17h30. O desenho conta com histórias de 15 minutos, sobre os personagens dos quadrinhos. Além da animação regular, a TV Cultura irá exibir, ainda, episódios de Natal e com outras temáticas especiais.

A outra série animada a estrear no canal é Mônica Toy, que até então era exibida com exclusividade no canal Turma da Mônica no YouTube. Trata-se de animações curtas, em 2D e sem falas, com cerca de 30 segundos de duração, que farão parte da TV Cultura por meio de pílulas exibidas no meio da programação diária.

Em comunicado, a TV Cultura informa que a estreia das duas animações faz parte de uma série de novidades infantis que o canal prepara no Mês das Crianças. "A TV Cultura e a Turma da Mônica estão presentes na infância dos brasileiros há gerações", afirma Marcos Mendonça, presidente da Fundação Padre Anchieta.

Ainda no comunicado, Mauricio de Sousa diz estar feliz com a parceria. "É uma alegria e grande honra participar da programação da TV Cultura", comemora. "Uma responsabilidade que adoramos ter pelo lindo histórico dos programas infantis da emissora."

