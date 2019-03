Vem aí The Shop, série original da HBO feita em colaboração com o jogador de basquete LeBron James e a empresa de mídia digital Uninterrupted.

A apresentação será feita pelo próprio LeBron e por Maverick Carter, que promovem conversas e debates com esportistas ou amantes de esporte, como Snoop Dogg e Draymond Green.

A partir do dia 29, todos os episódios de The Shop estarão disponíveis na HBO GO.