ECONOMIA BC autônomo seria melhor preparado para avanços do País, diz Campos Neto

ECONOMIA Nova gestão do BC terá apoio da dimensão fiscal do governo, diz Guedes

POLÍTICA Toffoli diz que vai acionar Corregedoria do MPF contra procurador da Lava Jato

ECONOMIA Guedes: se pacto federativo for atrapalhar reforma, proposta pode ser retirada

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados