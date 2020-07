Série policial 'Giri/Haji' está disponível na Netflix

Talvez tenha passado despercebida, você não tenha dado muita atenção ou fez cara feia. Mas olha, a série Giri/Haji, da BBC 2, pode ser uma opção interessante dentro do vasto catálogo da Netflix. Trata-se de um drama policial, com oito episódios, cada um com até uma hora de duração.

Mas, prepare-se, pois se trata de trama que envolve a máfia japonesa - então, terá muita luta, sangue, tiros e facadas, e tudo envolto em uma história familiar.

A jornada é dividida entre Japão e Inglaterra, por isso mesmo, é falado em japonês e inglês. Um detetive da polícia de Tóquio, Kenzo Mori (Takehiro Hira), recebe a dura missão de ir para Londres à procura de seu irmão, Yuto (Yôsuke Kubozuka). O rapaz sempre foi daqueles jovens que não sabem o que fazer da vida, o certo é que a família sofre com isso. Para complicar tudo, ele desaparece após ser acusado de matar o sobrinho de ninguém menos do que um chefão da Yakuza.

Ao chegar à capital inglesa, Kenzo vai contar com a ajuda da policial Sarah Weitzmann (Kelly Macdonald) e de um jovem michê Rodney Yamaguchi (Will Sharpe).

Com o passar dos episódios, o clima tenso vai aumentando e as histórias ganham mais profundidade. Vale conferir.

