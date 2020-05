Série 'Diálogos Itaú Cultural' começa com Danilo Santos de Miranda

Os encontros seguintes serão gravados e contarão com dois convidados, o que já poderá ser visto no dia 3 de junho, com o bate-papo entre Saron e suas convidadas Fernanda Feitosa, da SP-Arte, e Adriana Barbosa, organizadora da Feira Preta. - Foto: Divulgação

Em meio a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o setor de cultura foi um dos primeiros a sentir as consequências - afinal, a prioridade é colocar comida na mesa. Mas há a necessidade de se discutir o setor, pois os trabalhadores e desenvolvedores culturais também precisam comer. Pensando em como estimular a área, procurando ideias e projetos de incentivo, começa nesta quarta-feira, 27, às 17h, a série Diálogos Itaú Cultural, que pode ser conferida no site, no Facebook e no YouTube da instituição.

Comandadas por Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, as conversas serão semanais e incluirão gestores e pessoas da área de cultura. Neste primeiro episódio, destaque para a conversa ao vivo com Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc de São Paulo.

Os encontros seguintes serão gravados e contarão com dois convidados, o que já poderá ser visto no dia 3 de junho, com o bate-papo entre Saron e suas convidadas Fernanda Feitosa, da SP-Arte, e Adriana Barbosa, organizadora da Feira Preta.

Nas conversas seguintes, estarão presentes o diretor, produtor e dramaturgo Jô Santana e Monique Cardoso, que dirige o Festival de Artes Cênicas do Ceará; Ricardo Piquet, do Museu de Língua Portuguesa, de São Paulo, e do Paço do Frevo, em Recife, mais Antonio Grassi, dirigente do Instituto Inhotim; Eliana Sousa, fundadora e diretora da Redes da Maré, e Sérgio Vaz, criador da Cooperifa.

O objetivo do projeto é exatamente fomentar o debate sobre os desafios que o segmento enfrenta no atual cenário de isolamento social. Além disso, o público conhecerá um pouco melhor os convidados e de suas atividades profissionais. Os encontros seguem até o dia 19 de agosto e terão encerramento com outra "live", com a historiadora, antropóloga, pesquisadora e escritora Lilia Schwarcz.

Serviço

Diálogos Itaú Cultural: todas as quarta-feiras, a partir das 17h.

www.itaucultural.org.br

www.facebook.com/itaucultural

www.youtube.com/itaucultural